Fatih Altaylı’nın, Mahir Polat sözleri olay olacak! Doğru söze ne hacet…

İBB’ye yapılan operasyonlar kapsamında tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle gündemde yer almıştı. Polat'ın adli tıbba sevki için avukatı Erkam Erdem başvuruyu yaparken, Adli Tıp Kurumu’na sevki bugün gerçekleşti. Polat’ın durumuna ilişkin, ünlü gazeteci Fatih Altaylı, adalet yakarışında bulunarak, "Mahir Polat AKP’li olsaydı, AKP ona şeref madalyası takardı. Ecdat eserlerine sahip çıkma konusunda müthiş işler yapmış bir adam. Türkiye’de adalet varsa, yalvarırım, bu adamı serbest bırakın” dedi.

ALTAYLI: AKP ONA ŞEREF MADALYASI TAKARDI

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, YouTube hesabından Mahir Polat’ın tutukluluğunun devam etmesine AKP göndermesinde bulunarak şunları söyledi:

“Mahir Polat AKP’li olsaydı, AKP ona şeref madalyası takardı. Ecdat eserlerine sahip çıkma konusunda müthiş işler yapmış bir adam. Türkiye’de adalet varsa, yalvarırım, bu adamı serbest bırakın. O cezaevinden en yakın hastaneye gitmesi 1 saatlik yol”

NE OLMUŞTU?

İBB’ye yapılan operasyonlar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun beraberinde gözaltı kararı veren 105 isimlik gözaltı listesinde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da yer almıştı. Polat, 23 Mart günü nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Kanser tedavisi de gören Polat’ın kalbinde 6 stent takılmıştı. Sağlık sorunları cezaevinde kalmasına elverişli olmamasına rağmen tutukluluk hali süren Mahir Polat'ın adli tıbba sevki için avukatı Erkam Erdem başvuru yapmıştı. Bugün ise Polat’ın adli tıp sevkinde Cezaevi’ne geri gönderilmesi kararı verilmişti. Adli Tıp Kurumu’na yapılan başvuru ise kabul edildi. Polat, bugün Adli Tıp Kurumu’na sevki gerçekleşti. Tıp Kurumu'nda yapılan kontroller sonrası cezaevine sevk işlemi yapıldı.