Öğrenci servisleri mercek altında! Serik’te sıkı denetim...

Kaynak: İHA
Öğrenci servisleri mercek altında! Serik’te sıkı denetim...

Antalya'nın Serik ilçesinde öğrenci servis araçlarında emniyet kemeri, belge kontrolü ve kapasite denetimi yapıldı.

Bayram ve ara tatilin ardından okullar açılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, Çınaraltı Meydanı ve ilçenin çeşitli noktalarında servis araçlarını kontrol etti.

Şoförlerin sürücü belgeleri, servis taşımacılığı yetki belgeleri, psikoteknik raporları ve mesleki yeterlilik belgeleri incelendi. GBT sorgusunun yanı sıra ekipler, araçlardaki öğrencilerin emniyet kemeri kullanımını ve taşıma kapasitesini denetledi.

Eksiklik tespit edilen sürücülere ceza kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin kesintisiz süreceğini duyurdu.

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