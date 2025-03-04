Duyanlar korksa da gelenek yıllardır sürüyor

Kaynak: İHA
Duyanlar korksa da gelenek yıllardır sürüyor

Bursa'da tarihi Tophane semtinde yüzyıllık top atışı tarih oldu yerini ses bombasına bıraktı. İftar ve sahur saatlerinde ses bombası, itfaiye ekiplerince patlatılıyor. İlk defa duyanlar ürkse de gelenek ilgi görmeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan görevli itfaiyeciler iftar ve sahur saatlerinde Tophane'den ses bombasının fitilini ateşliyor ve camilerin minarelerinden ezanlar yükseliyor.

aw404733-03.jpg

Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için kullanılan ve Osmanlı'dan bu yana kullanılarak geleneksel hale gelen Ramazan topu tarih oldu. Osmangazi ve Orhangazi Türbelerinin de bulunduğu Tophane sırtlarında atılan Ramazan topu, gelişen teknolojiyle birlikte yerini ses bombasına bıraktı.

aw404733-04.jpg​​​​​​​

Top atışında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması, ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması nedeniyle bir süre önce bu uygulamaya geçen Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri, sahur ve iftar saatinde Tophane'de bulunan saat kulesi yanından ses bombasını kontrollü bir şekilde patlatıyor.

aw404733-05.jpg​​​​​​​

Ses bombasının patlatılmasıyla, işlevini kaybeden eski toplar da artık sadece turistlerin fotoğraf çekildiği, Tophane surlarında süs eşyası haline geldi.

aw404733-06.jpg​​​​​​​

Ses bombasını ilk defa görenlerin, fotoğraf çektirmek isterken çıkan sesten irkilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

aw404733-07.jpg

aw404733-01.jpg

aw404733-02.jpg

Son Haberler
Adana’da eş zamanlı denetim! 106 kişi yakalandı
Adana’da eş zamanlı denetim! 106 kişi yakalandı
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı mısır fiyatlarını vurdu
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı mısır fiyatlarını vurdu
Manisa'da işçi taşıyan minibüsler çarpıştı: 19 yaralı
İşçi taşıyan minibüsler çarpıştı: 19 yaralı
Edip Akbayram’ın son röportajı ortaya çıktı: Toplumun melodik sesiyim
Edip Akbayram’ın son röportajı ortaya çıktı: Toplumun melodik sesiyim
Cübbeli, "Çakarlı" kızını "zekatını veriyoruz diye savunmuştu! Damadının hakkındaki vergi skandalı ortaya çıktı
Cübbeli, "Çakarlı" kızını "zekatını veriyoruz diye savunmuştu! Damadının hakkındaki vergi skandalı ortaya çıktı