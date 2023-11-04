Duyanları döviz bürosuna koşturacak haber

Uluslararası Para Fonu IMF hazırladığı raporda Türkiye'de dolar kurunun önümüzdeki yıllarda hangi rakamlara ulaşacağı tek tek açıklandı.İşte o rapordaki korkutan dolar kuru rakamı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Duyanları döviz bürosuna koşturacak haber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) arka kapı müdahalelerine rağmen son yıllarda durdurulamaz bir yükselişe imza atan dolar kuru, gün içerisinde 28,40 TL'yi aşarak tarihinin en yüksek seviyesini yeniledi.

Uzmanlar, dolar/TL paritesi için 30 liranın psikolojik sınır olduğunu belirtirken, bu direncin kırılması halinde ileri yönlü sert yükselişlerin kapıda olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası Para Fonu IMF önümüzdeki dört yıl içinde Türkiye'de doların ulaşacağı rakamlarla ilgili tahminlerin yer aldığı bir rapor yayınladı. Türkiye ekonomisi ve Dolar/TL kuruna ilişkin tahminlerin yer aldığı bir raporda yıl yıl Dolar kuru için beklentiler dikkat çekerken, 120 TL'ye kadar kurdaki kademeli yükseliş öngörürüsü dikkat çekti.

Türk lirası bazında artış beklenen milli gelirin dolar bazında da yükseleceğini düşünen kurum, rakamın 2024’te 1 trilyon 341 milyar dolara, 2025’te 1 trilyon 402 milyar dolara, 2028’de ise 1 trilyon 576 milyar dolara yükselmesini bekliyor.

IMF, dolar kurunda da son dönemde olduğu gibi ciddi bir yükseliş beklentisi içinde… İMF'ye göre önümüzdeki yıllarda doların ulaşacağı rakamlar;

2024’te 29,92’ye
2025’te 44,99’a
2026’da 65,32’ye
2027’de 89,02’ye
2028’de 119,85’e çıkacak.

Hatırlanacağı üzere iktidarın açıkladığı Orta Vadeli Program’da dolar kuru tahminleri 2024 için 36.78, 2025 için 43.94, 2026 için ise 47.80 olmuştu.

DOLARDA YENİ REKOR

Haftanın son işlem gününde piyasalar Türkiye İstatistik Kurumu'ndan dün gelen olan Ekim ayı enflasyon verileri sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürmüştü.

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