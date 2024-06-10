Duydun mu koskoca Sabancıların oğlu DJ olmuş. Gülşen ile işbirliği yaptı

Türkiye’nin en önemli ailelerinden biri olan Sabancı Ailesi’nin 4. kuşak temsilcisi Faruk Sabancı, ailesinin izinden gitmek yerine kariyerini hızla bambaşka bir yolda ilerletiyor.

Merhum Mehmet Sabancı’nın oğlu olan 31 yaşındaki Sabancı, emin adımlarla ilerlediği müzik kariyerine şimdi de şarkıcı Gülşen ile yaptığı işbirliğini ekledi.

Gülşen'in kısa süre önce yayınlanan yeni şarkısı ''Bal'' için Faruk Sabancı yepyeni bir remikse imza attı. Sabancı, sözleri, müziği ve yorumu Gülşen'e ait şarkıyı elektronik müzikle harmanlayarak daha tempolu dinamik bir hale getirdi.

‘ARZU YENGE’DEN TAM DESTEK

Instagram’ı aktif olarak kullanan Arzu Sabancı, oğulları Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı’yla kuzeni olan Faruk Sabancı’nın ‘Bal’ remixini Instagram’dan takipçileriyle paylaşarak ona destek oldu.

2004’te hayatını kaybeden Mehmet Sabancı’nın oğlu olan Faruk Sabancı, Ömer Sabancı ve Demet Sabancı Çetindoğan'ın yeğenidir.