Duydun mu vatandaş zenginleşmişsin. Cep delik cepken delik ama TÜİK öyle diyor

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ait kurumsal sektör hesaplamalarıyla ortaya konulan Gayri Safi Milli Hasıla verilerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Türkiye'nin Gayri Safi Milli Hasılası geçen yıl ikiye katlamış durumda...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ait kurumsal sektör hesaplamalarıyla ortaya konulan Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre GSMH 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 107,6 artarak 14 trilyon 864 milyar 295 milyon 809 bin TL oldu.

Mali olmayan şirketlerin 2022 yılı katma değer içindeki payı yüzde 59,3 oldu

GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH) 2023 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 3,8 ARTTI



GSYH 2023 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,8 arttı.



DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ 2023 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 6,6 ARTTI



GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,6, hizmetler yüzde 6,4, inşaat yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,1, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3 ve tarım sektörü yüzde 1,2 arttı. Sanayi yüzde 2,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,0 arttı.

GSYH 2023 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 5 TRİLYON 502 MİLYAR 192 MİLYON TL OLDU



Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 60,7 artarak 5 trilyon 502 milyar 192 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 271 milyar 468 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2023 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 15,6 ARTTI



Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzed 15,6 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 5,1 arttı.



Mal ve hizmet ithalatı 2023 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 20,3 artarken ihracatı yüzde 9,0 azaldı



Mal ve hizmet ithalatı, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 20,3 artarken ihracatı yüzde 9,0 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2023 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 116,3 ARTTI



İşgücü ödemeleri, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 116,3 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 31,0 arttı.



İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 34,3 oldu



İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25,3 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 34,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 53,3 iken yüzde 43,8 oldu.