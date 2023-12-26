Duygu sömürüsü yapıp para topluyorlardı. Basın mensuplarını tehdit ettiler

Kaynak: İHA
Duygu sömürüsü yapıp para topluyorlardı. Basın mensuplarını tehdit ettiler
Beyoğlu'nda çevreden geçen vatandaşlardan duygu sömürüsüyle para isteyen 2 kadın zabıta ekipleri tarafından yakalandı. 1 ay önce de aynı bölgede oldukları belirtilen kadınlar, görüntü alan basın mensuplarını tehdit etti.

İstanbul'da ellerine aldıkları İstanbulkart'ı göstererek yoldan geçenlerden karta para dolduracakları söyleyerek para isteyen 2 kadın, zabıta ekiplerinin radarına takıldı.

2 kadın huzur ve sivil zabıta ekipleri tarafından Karaköy meydanında yakalanırken kadınların çevredeki vatandaşlardan para istediği anlar da görüntülendi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Yakalanan kadınlar, Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Her iki kadına kabahatler kanunu gereğince 617’şer TL para cezası kesildi.

GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Öte yandan yakalanarak ekip aracına konulan kadınların, görüntü alan basın mensubunu “Senin o iki ayağını kıracağım” diyerek tehdit ettiği anlar kameralara yansıdı.

1 AY ÖNCE DE AYNI NOKTADALARDI

Yaklaşık 1 ay önce yine aynı noktada aynı şekilde vatandaşlardan İstanbulkart doldurma bahanesiyle para isteyen 2 kadın, huzur ve sivil zabıta ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Yakalanan kadınlar Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürülmüş, kadınların her birinin üzerinden 730 TL nakit para çıkarken İstanbulkartlarının para yüklü olmadığı tespit edilmişti.

Kadınlardan çıkan nakit paraya tutanak karşılığı el koyulmuştu. Her iki kadına kabahatler kanunu gereğince 617’şer TL para cezası kesilmiş ve daha sonra kadınlar serbest bırakılmıştı.

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