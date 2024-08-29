Duygu yüklü 30 Ağustos paylaşımı: “15.055 sayısı size ne ifade ediyor?”

Kaynak: Haber Merkezi
Duygu yüklü 30 Ağustos paylaşımı: “15.055 sayısı size ne ifade ediyor?”

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı anlamlı bir paylaşım ile kutladı. “15.055 sayısı size ne ifade ediyor?” sorusuyla başlayan paylaşım, Zafer Bayramı’nın önemini ve bu zaferin arkasındaki kahramanları hatırlatarak, takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümünü sosyal medyada dikkat çekici ve duygusal bir paylaşımla kutladı. “15.055 sayısı size ne ifade ediyor?” sorusuyla başlayan bu paylaşım, takipçilerin ilgisini çekerken, zaferin ardındaki şehitlerimizi anarak büyük bir duyarlılık gösterdi. Emniyet Müdürlüğü’nün paylaştığı bu anlamlı sayı, Kurtuluş Savaşı’nın büyük bir zaferle sonuçlandığı, 30 Ağustos 1922’deki Büyük Taarruz’da canlarını feda eden 15.055 şehidimizi temsil ediyor. Bu paylaşım, sadece bir sayının ötesinde, zaferin hangi bedellerle kazanıldığını hatırlatıyor ve milli mücadelemizin ne denli zorlu şartlar altında gerçekleştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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