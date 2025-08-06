Düzce Devlet Hastanesinde pembe kod

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce Devlet Hastanesinde pembe kod

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan çocuk polikliniğinde çocuk kaçırma Pembe Kod tatbikatı yapıldı.

Olay sabah saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Atatürk Devlet Hastanesinde sağlıkta kalite standartları gereği yılda bir kez gerçekleştirilmesi gereken Pembe Kod tatbikatı yapıldı.

HASTANE PERSONELLERİ ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Senaryo gereği çocuk polikliniğinde hasta bir çocuğun kaçırılması ihbarını alan hastane güvenliği ve hastane personelleri alarm durumuna geçti.

Olay bildirimi yapıldıktan sonra giriş çıkışlar kontrol altına alınırken, kamera kayıtlarından görüntü takip yapılarak fiziki olarak da hastanenin tüm alanlarında çocuk kaçıran şahıs arandı.

TATBİKAT BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Olay sonucunda çocuk bulunduktan sonra aileye teslim edilerek tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı. Çevredekiler ise olayın tatbikat olduğunu öğrenince güvenlik görevlilerini alkışladı.

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