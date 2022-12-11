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Düzce’de 1 kişi kafasından vuruldu

Düzce’de iki grup arasında çıkan tartışmada bir kişi kafasından vurularak ağır yaralandı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 19:14
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Düzce’de 1 kişi kafasından vuruldu

Düzce’de 1 kişi kafasından vuruldu
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Olay, Düzce merkeze bağlı Çay Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.P.A. ile Ali A. ve Yekta A.’nın da aralarında bulunduğu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.P.A., silahla kafasından vuruldu. Yaralanan şahıs, kendisine isabet eden mermiyle yere yığıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C.P.A., sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şüpheli Ali A. ve Yekta A. ise polis ekiplerinin çalışması neticesinde gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan C.P.A.’nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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