Düzce’de 5 bin 611 ton fındık ihraç edildi

Kaynak: İHA
Düzce’de 5 bin 611 ton fındık ihraç edildi

Düzce'de, 2024 yılının ilk beş ayında Avrupa Birliği ülkelerine toplam 5 bin 611 ton fındık ihraç edildiği açıklandı.

Bu miktar, Türkiye'nin fındık ihracatındaki büyük payını ve dünya pazarındaki lider konumunu pekiştirdi. Türkiye, dünya fındık pazarının yüzde 70'ini elinde bulundurarak, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç ediyor. Fındık üretimi, Türkiye'de binlerce aile için önemli bir geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2024 yılının ilk beş ayında yapılan ihracat miktarları şu şekildedir:

  • Ocak ayında: 2 bin 294 ton
  • Şubat ayında: 541 ton
  • Mart ayında: 1 bin 151 ton
  • Nisan ayında: 884 ton
  • Mayıs ayında: 741 ton

Bu veriler, Düzce'nin 2024 yılındaki ihracat performansını göstermektedir. 2023 yılında ise Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine toplam 9 bin 730 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilmişti.

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