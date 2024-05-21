Düzce'de 59 kişi yakalandı

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması kent genelinde yapılan denetimler sürdürülüyor. Polis ve Jandarma ekipleri tarafından 13-19 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde 38 bin 660 şahıs sorgulandı. Ekiplerin denetim sonucunda yaptıkları sorgulamalarda ise haklarında arama kararı bulunan 59 kişi gözaltına alınırken, 14 şahıs ise yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.

Yakalanan şahıslar üzerine yapılan aramalarda ise 31 silah parçası, 7 adet kurusıkı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 46 fişek ve 9 şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak adli işlem başlatıldı.