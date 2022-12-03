﻿Düzce'de artçı sarsıntılar devam ediyor

Düzce sallanmaya devam ediyor. 5,9 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları sürüyor.
AFAD verilerine göre; 2 Aralık saat 13.03'te merkez üssü Paşakonağı köyü olan 3,7 büyüklüğünde depremin ardından saat 21.49’da merkez üssü Gölyaka olan 3,6 büyüklüğünde ve 00.09’da da merkez üssü Düzce Merkez olan 3.0 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi. (İHA)
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