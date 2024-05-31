Düzce’de change araç operasyonu: Piyasa değeri tam 2,5 milyon lira

Düzce’de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler change araç operasyonu gerçekleştirdi.

Bu kapsamda vatandaşların araç alım-satım yaparken doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla gümrük kaçağı, ağır hasar kayıtlı, pert kayıtlı ve çekme belgeli araçlara yönelik istihbarat ve planlı operasyonlar kapsamında piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 6 aracın change olduğu belirlendi. Araçlara el konulurken, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

El konulan araçlar İl Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesine getirilerek teşhir edilirken, araçların bazılarının lüks olması dikkat çekti.