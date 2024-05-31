Düzce’de change araç operasyonu: Piyasa değeri tam 2,5 milyon lira

Kaynak: İHA
Düzce’de change araç operasyonu: Piyasa değeri tam 2,5 milyon lira

Düzce’de polis ekiplerince piyasa değeri 2,5 milyon lira olan change araçlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Düzce’de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler change araç operasyonu gerçekleştirdi.

Bu kapsamda vatandaşların araç alım-satım yaparken doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla gümrük kaçağı, ağır hasar kayıtlı, pert kayıtlı ve çekme belgeli araçlara yönelik istihbarat ve planlı operasyonlar kapsamında piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 6 aracın change olduğu belirlendi. Araçlara el konulurken, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

aw217170-03.jpgEl konulan araçlar İl Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesine getirilerek teşhir edilirken, araçların bazılarının lüks olması dikkat çekti.

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