Düzce’de denize giriş yasağı: Dalga boyu 3 metreye ulaştı!

Kaynak: DHA
Düzce Akçakoca’da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize giriş yasaklandı. Kuvvetli rüzgarla dalga boyu 3 metreye ulaştı, vatandaşlardan can güvenliği için yasağa uymaları istendi.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesi sahillerinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 3 metreye yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

duzcede-denize-giris-yasagi-dalga-boyu-3-metreye-ulasti-yenicag-2.jpg

Kaymakamlık tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Yapılan açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşların denize girilmemesi yönünde hassasiyet göstermeleri istendi.

duzcede-denize-giris-yasagi-dalga-boyu-3-metreye-ulasti-yenicag-1.jpg

