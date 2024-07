Düzce’de ilginç bir olay yaşandı. Düzce Belediyesi’ne ait cenaze aracını ehliyetsiz olarak kullanan İngiliz vatandaşı, park halinde duran bir araca çarptı. Kaza, şehir merkezinde gerçekleşti ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Güvenlik kamerasına an be an yansıyan o anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, park halindeki araçta ve cenaze aracında maddi hasar meydana geldi.