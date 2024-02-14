Düzce’de ekiplerin 1 aylık çalışması sonucunda fuhuş operasyonu düzenlendi

Kaynak: İHA
Düzce’de ekiplerin 1 aylık çalışması sonucunda fuhuş operasyonu düzenlendi
Düzce’de polis ekipleri tarafından 1 aylık hazırlıktan sonra düzenlenen fuhuş operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 1 aylık projeli çalışmaları sonucu zor duruma düşen kadınlara fuhuş yaptırdıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda fuhuş olayını pazarlayan ve gözcülük yapan T.T. (30), müşterilerle irtibat kuran yabancı uyruklu İ.T. (31), fuhuşa yer temini sağlayan C.G. (36) ve H.T. (33) ile fuhuş olayının mağduru H.Y. (42) düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ve 30 adet fişek, 14 bin 520 lira, 10 bin Özbekistan SOM parası, 17 adet Özbekistan’a havale edilen para dekonttu, şüpheli İ.T. ve mağdur H.Y. adına düzenlenmiş 2 adet pasaport, 11 adet cep telefonu, 1 adet içinde müşterilere ait bilgilerin bulunduğu ajanda, 1,5 gram esrar ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda ayrıca konu ile ilişkili 9 şahıs hakkında idari işlem yapıldı.

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