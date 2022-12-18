Düzce’de fabrika yangını

Yangın, Çilimli ilçesi Döngelli köyünde bulunan Organize Sanayi Bölgesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap ürünleri üretimi yapılan fabrikanın kazan kısmından alevler yükseldi. Alevleri gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine Düzce, Gölyaka ve Çilimli’den bölgeye gelen itfaiye ekipleri kazanda çıkan alevleri kısa süre içerisinde söndürüp kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı fabrikada maddi hasar oluştu. (İHA)
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