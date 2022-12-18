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Düzce’de fabrika yangını

Düzce’de ahşap ürünleri üretimi yapılan bir fabrikanın kazanında yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.  

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 19:55
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Düzce’de fabrika yangını

Düzce’de fabrika yangını
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Yangın, Çilimli ilçesi Döngelli köyünde bulunan Organize Sanayi Bölgesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap ürünleri üretimi yapılan fabrikanın kazan kısmından alevler yükseldi. Alevleri gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Düzce, Gölyaka ve Çilimli’den bölgeye gelen itfaiye ekipleri kazanda çıkan alevleri kısa süre içerisinde söndürüp kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı fabrikada maddi hasar oluştu. (İHA)

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