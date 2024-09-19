Düzce'de fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! 3'ü ağır 22 yaralı

Kaza, Harmantepe köyü ile Dokuzdeğirmen köyü arasındaki yolda meydana geldi. S.A. yönetimindeki 63 AEU 932 plakalı Ford marka minibüs, freninin boşalması sonucu yaklaşık 50 metreden uçuruma yuvarlandı.

Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 3'ü ağır 22 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Minibüsün düştüğü alana inen ekipler, yaralıları sedye ile ambulansa taşıdı.

Olay yerine gelen Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "İşçiler, Kocaali'de fındık toplama işlerini tamamlamışlar. Evlerine dönerken, şoförün dediğine göre frenin boşalması sebebiyle minibüs yaklaşık 50 metreden uçmuş. Çok şükür can kaybı yok. İnşallah can kaybı olmaz. Fındık dalları aracı tutmuş. Yaralıların tamamı olay yerinden çıkarıldı. 3 ağır yaralımız var. Onları hastaneye gönderdik" dedi.

İşçilerin, Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki bahçede fındık topladıkları ve evlerine dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.