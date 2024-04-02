Düzce'de iftara yetişmeye çalışan çift geçirdi, eşinin hayati tehlikesi var

Kaza, D-100 karayolu Kervan Kavşağı mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Şerif Kotan idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjdeki demirlere çarparak karşı şeride geçen araç takla attı.

Kazada sürücü Şerif Kotan hafif şekilde yaralanırken, eşi Emine Kotan ise araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Emine Kotan, hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede Emine Kotan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, çiftin iftara yetişmeye çalıştığı öğrenildi.