Düzce'de iftara yetişmeye çalışan çift geçirdi, eşinin hayati tehlikesi var

Kaynak: DHA
Düzce'de iftara yetişmeye çalışan çift geçirdi, eşinin hayati tehlikesi var
Düzce'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak kaza yaptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, eşi ise hayati tehlike altına girdi. Çiftin iftara yetişmeye çalıştığı öğrenildi.

Kaza, D-100 karayolu Kervan Kavşağı mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Şerif Kotan idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjdeki demirlere çarparak karşı şeride geçen araç takla attı.

Kazada sürücü Şerif Kotan hafif şekilde yaralanırken, eşi Emine Kotan ise araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Emine Kotan, hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede Emine Kotan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, çiftin iftara yetişmeye çalıştığı öğrenildi.

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