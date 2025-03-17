Düzce'de iki kişi ölmüştü! Görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Düzce'de iki kişi ölmüştü! Görüntüleri ortaya çıktı

Düzce'de geçen ay TIR ve kar küreme aracının köprüden uçmuştu. Kazada 2 sürücü hayatını kaybetti. Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 11 Şubat'ta saat 05.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi Büyük Melen Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

İstanbul yönünde, köprü üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Bayram Gülaçtı yönetimindeki 06 BJY 431 plakalı Karayolları'a ait kar küreme aracı ile aynı yöne giden Metin Çakmak idaresindeki 74 DE 080 plakalı TIR çarpıştı.

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Savrulan araçlar yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden uçtu. Kazada araç sürücüleri Bayram Gülaçtı ile Metin Çakmak yaşamını yitirdi.

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Kazanın kar küreme aracının araç içi kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, kar küreme aracının TIR'a temas ettiği ve her iki aracın köprüden uçtuğu anlar yer aldı.

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Düzce'de iki kişi ölmüştü! Görüntüleri ortaya çıktı

Düzce'de iki kişi ölmüştü! Görüntüleri ortaya çıktı

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