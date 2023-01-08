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Düzce'de iş cinayeti. İşçinin üzerine vinç düştü 

Düzce'de fabrikada çalışırken üzerine cam taşıma vinci düşen işçi hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 15:00
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Düzce'de iş cinayeti. İşçinin üzerine vinç düştü 

Düzce'de iş cinayeti. İşçinin üzerine vinç düştü 
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Düzce'de Beyköy beldesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren cam fabrikasında çalışan 37 yaşındaki Kürşat Kılna'nın üzerine cam taşıma vinci düştü.

Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılna, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.(AA)

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