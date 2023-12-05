Düzce'de işçi servisi alevlere teslim oldu

Düzce’de taşıdığı işçileri evlerine bıraktıktan sonra park eden işçi servisi alev topuna döndü. Yangında can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Düzce'de işçi servisi alevlere teslim oldu

Araç yanıgını, Bahçeşehir bölgesi Yeşiltepe Mahallesi 111. Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Teknorot fabrikasından çıkan işçileri evlerine dağıttıktan sonra 81 ACE 905 plakalı otobüsü park edip eve giden sürücü Mehmet T., duyduğu patlama sesi sonrası otobüsün yanına gitti.

Bir anda alevler içinde kalan otobüs için olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otobüs ekiplerin çalışması ile kısa süre içerisinde söndürüldü.

ekran-goruntusu-2023-12-05-194647.jpg"ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ"

Yangın sonrasında bölgeye gelen Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İsmail Akmanoğlu, "Şoför arkadaşımız işçileri dağıtmasının ardından evine gelip otobüsü park ediyor. Daha sonra araçtan patlama sesini duyuyor ve aracın ön kısmının yandığını fark ediyor. Hemen ihbar veriyorlar. Arkaya doğru arabayı sarıyor yangın. Allah’tan kimseye bir şey olmadı. İtfaiye geldi söndürdü ama araç kullanılamaz hale geldi” ifadelerini kullandı.

Yaşanan patlama ve yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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