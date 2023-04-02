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Karbonmonoksit gazından zehirlendiler

Düzce’de bir evde kalan 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi. 

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 10:52
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Düzce'de karbonmonoksit gazı zehirlenmesi

Karbonmonoksit gazından zehirlendiler
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İHA'nın haberine göre, Düzce’nin Azmimilli Mahallesinde 2 kişi kaldıkları evde karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Alınan bilgilere göre Azmimilli Mahallesi Darıca Sokakta meydana geldi. Evde kalan 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark edince hemen 112 Acil çağrı merkezini aradılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından gazdan zehirlenen 2 kişiyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldılar. Zehirlenmeyle ilgili inceleme başlatıldı.

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