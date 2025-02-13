Düzce'de kavşakta çarpıştılar! Yaralılar var

Düzce'de Hal kavşağında meydana gelen bir kaza sonucu, 2 araç çarpıştı ve 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, sanayi istikametinden D-100 karayoluna çıkmak isteyen Kemalettin K. idaresindeki 81 AJ 101 plakalı Toyota marka hafif ticari araç ile Emre A. idaresindeki 34 HA 7759 plakalı Nissan marka cip aracının çarpışmasıyla meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile birlikte Ferdi A., Yeliz K. ve Mesut A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza sonrası, güvenlik önlemlerinin artırılması ve benzer kazaların önlenmesi için tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve yol güvenliği kurallarına uygun davranmaları gerektiğini belirtti.