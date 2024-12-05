Düzce'de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Düzce'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçup ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce'de saat 23.00 sıralarında D-655 karayolunun Karaca kavşağında meydana geldi. Serkan Can, Düzce şehir merkezi istikametine gidiyordu. Serkan Can Gündüz yönetimindeki 81 ABR 043 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Karaca Deresi'ne uçarak ters döndü.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, deredeki otomobilde bulunan sürücü Serkan Can Gündüz ile Cansu Töngel ve Atlas Töngel'i bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

Düzce'de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

Düzce'de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

Düzce'de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

Düzce'de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

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