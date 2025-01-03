Düzce'de mağaza açılışında izdiham oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Düzce'de yeni açılan ve ilk güne özel kampanya düzenleyen mağazanın önü adeta miting alanına döndü.

Düzce'de yeni açılan ve ilk güne özel kampanya düzenleyen mağazanın önü miting alanına döndü. Ucuz olduğu söylenen ürünleri almak isteyen vatandaşlar mağaza önünde yoğunluk oluştururken zaman zaman tartışmalarda yaşandı.

Düzce merkezde bir ucuzluk mağazası açıldı. İlk güne özel olarak "Ne alırsan 100 TL" kampanyası yapan mağaza, bunu sosyal medya hesaplarından da duyurunca vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde yoğunluk oluşturdu. Miting alanına dönen mağaza önündeki kalabalığın içeride izdiham oluşturmaması için işyeri sahipleri kapıları kapatarak müşterileri içeriye sırayla aldı. Ancak sabahın erken saatlerinde itibaren mağaza önünde bekleyen müşteriler, zaman zaman işyeri çalışanlarıyla ve birbirleriyle tartıştı.

Alışverişini yapanlar ise dışarı çıkmakta zorlandı. Müşterilerin kalabalık içinden çıkmasına işyeri çalışanları yardımcı olmaya çalıştı.

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