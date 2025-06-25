Düzce’de narkotik baskını: Exacy hap ve metamfetamin bulundu!

Kaynak: İHA
Düzce’de narkotik baskını: Exacy hap ve metamfetamin bulundu!

Düzce’de polis operasyonunda 10 gram metamfetamin ve 2 exacy hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından yapılan operasyonda 6 parça halinde toplam 10 gram metamfetamin Maddesi ve 2 adet exacy hap ele geçirildi.

Olayda 8 suç kaydı bulunan Ankara doğumlu 33 yaşındaki B.D. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

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