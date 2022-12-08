Düzce'de pitbull saldırısı! Hastanelik oldu

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Santral Sokak'ta yürüyen Cem K'ye pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpeğin ısırdığı Cem K. bacaklarından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Köpek sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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