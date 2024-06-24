Düzce’de polis baskını: Çok sayıda cinsel içerikli ilaç ele geçirildi

Kaynak: İHA
Düzce’de polis baskını: Çok sayıda cinsel içerikli ilaç ele geçirildi

Düzce'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, işyerlerinde yapılan baskınlarda çok sayıda vücut geliştirme ve cinsel güç artırıcı ilaç ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.D. adlı Avusturya uyruklu bir kişi ile M.İ.K. isimli şahsın, yabancı menşeili vücut geliştirmede ve cinsel güç artırıcı ilaçları piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, şahısların işyerlerine ve evlerine KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın yapıldı.

Operasyonda toplamda 291 adet vücut geliştirme hapı, 8 adet cinsel içerikli hap, 14 şişe damardan enjekte edilen testosteron, 7 şişe vücut gelişimine yönelik sıvı, 4 şişe damardan enjekte edilen drostanolone, 1 şişe trenbolone, 1 paket 100 tablet stanozolol ile 12 adet enjeksiyon iğnesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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