Düzce'de römork takılı traktör 100 metrelik şarampole devrildi: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Y.U. yönetimindeki arkasında römork bağlı traktör, Saçmalıpınar köyü Güney Mahallesi'nde yaklaşık 100 metrelik şarampoldeki ağaçlık alana devrildi.

Olay yerine köylülerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü Y.U. ile yolcu olarak bulunan F.G. ve C.U. yaralandı.

Köylüler ve ekipler, traktörün devrildiği alana inerek yaralıları bir ucu arazi aracına bağlı çelik halatla sedyeye yerleştirip yukarı taşıdı.

Yaralılar ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Traktör sürücüsü Y.U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

