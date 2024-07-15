Düzce'de şarampole yuvarlandı. 1 ölü 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova Rampaları mevkisinde meydana gelen olayda, Ankara istikametine seyir halinde ilerleyen Erdal Yetkin’in kontrolündeki 34 DJ 4091 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Minibüs, otoyolun kenarında bulunan tellere takılarak durabildi. Kazada sürücü Erdal Yetkin (34), ve Yeter Karadeniz (38) yaralanırken, Filiz Yetkin (31) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.