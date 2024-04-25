Düzce'de su kanalına düşen boğa böyle kurtarıldı

Kaynak: DHA
Düzce'de su kanalına düşen boğa böyle kurtarıldı
Düzce'de su kanalına düşen boğa halatla kurtarıldığı bildirildi.

Düzce’nin Nalbantoğlu Mahallesi’nde bulunan bir merada yaşanan olayda, bir boğa su kanalına düşerek mahsur kaldı.

İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu kurtarma operasyonu yarım saat sürdü.

Sabah erken saatlerde gerçekleşen bu olayda, merada otlarken su kanalına düşen boğa için çevre sakinleri hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, hızla olay yerine ulaşarak boğayı kurtarmak için çalışmalara başladılar. Yoğun çaba ve koordinasyon sonucu, boğa yarım saatlik bir çalışmanın ardından halat yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Kurtarılan boğanın kulak küpesi sayesinde sahibi tespit edilmeye çalışılırken, boğa sağ salim meraya geri bırakıldı.

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