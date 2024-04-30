Düzce'de araçlara kesilen para cezası bilançosu

Düzce'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından toplam 12 bin 220 araç ve 798 motosiklet incelendi, bunlardan 156'sı trafikten men edildi.

22-28 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan bu denetimlerde, ayrıca 28 okul servisi de kontrol edildi.

Denetimler sonucunda, kural ihlali tespit edilen 2 bin 243 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, alkollü olduğu belirlenen 33 sürücüye de işlem yapıldı ve 156 araç trafikten men edildi.

Yetkililer, ehliyetsiz sürücüler, emniyet kemeri kullanmayanlar, araç aydınlatma düzenekleri kurallara uygun olmayanlar, araçlarında teknik değişiklik yapanlar, kırmızı ışık ihlali ve hız limitlerine uymayanlar ile yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücüler üzerindeki denetimlerin, bayram süresince yoğunlaştırılacağını duyurdu.