Düzce’de taşımalı eğitme 'kar' engeli

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce’de taşımalı eğitme 'kar' engeli

Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi ve köylerden gelen öğrenciler için bugüh okullar tatil edildi. Çilimli ilçesinde ise eğitim 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı.

Düzce'de etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime ara verildi. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada "Yaşanan olumsuz hava şartlarının ulaşımda oluşturabileceği risk ve tehlikeler nedeniyle taşmalı eğitime tabi köylerden gelen öğrencilerimiz için 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim öğretime ara verilerek idari izinli sayılmaları kararlaştırılmıştır" denildi.

ÇİLİMLİ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Çilimli Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda okulların tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada "İlçemiz genelinde etkisi devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla 20 Şubat 2025 Perşembe günü ilçemiz genelinde eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

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