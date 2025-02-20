Düzce’de taşımalı eğitme 'kar' engeli

Düzce'de etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime ara verildi. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada "Yaşanan olumsuz hava şartlarının ulaşımda oluşturabileceği risk ve tehlikeler nedeniyle taşmalı eğitime tabi köylerden gelen öğrencilerimiz için 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim öğretime ara verilerek idari izinli sayılmaları kararlaştırılmıştır" denildi.

ÇİLİMLİ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Çilimli Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda okulların tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada "İlçemiz genelinde etkisi devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla 20 Şubat 2025 Perşembe günü ilçemiz genelinde eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.