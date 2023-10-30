Düzce’de Tır Otomobile Çarptı, Dükkana Girdi

Tır, yol kenarındaki dükkana çarparak durabildi. Kazada her iki araçta bulunan sürücüler yaralandı.

Tır Sürücüsü Direksiyonu Kaybetti

Kaza, Düzce-Zonguldak D-655 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Zonguldak istikametine seyir halinde olan Birol K. idaresindeki 34 HHJ 581 plakalı Volvo marka tır, Konuralp kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mahir K. idaresindeki 81 AJ 156 plakalı otomobile çarptı.

Karşı Şeride Geçip Dükkana Çarptı

Tır, otomobile çarpmasının ardından karşı şeride geçerek yol kenarındaki dükkana çarparak durabildi. Kazada tır, ışıkların panolarını parçalaması sebebi ile kavşakta ışıklar geçici sönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücüler Yaralandı

112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri her iki araçta bulunan sürücüleri ayakta tedavi etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.