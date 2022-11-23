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Bakan Kurum: Akşam itibarıyla Düzce'nin yüzde 95'ine elektrik verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Hasar tespitin 2-3 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Akşam itibarıyla şehrimizin yüzde 95'ine elektrik verilecek" dedi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 17:40
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Düzcede yaşanan depremin ardından Bakan Kurum şehre dair önemli değerlendirmelerde bulundu

Bakan Kurum: Akşam itibarıyla Düzce'nin yüzde 95'ine elektrik verilecek
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.08'de yaşanan sarsıntı, 6,81 kilometre derinde kaydedildi. İnceleme yapmak üzere bölgede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

"HASAR TESPİTİNİN ARDINDAN EVLERİNE GİREBİLİRLER"

Bakan Kurum, tedavi gören vatandaşların büyük bir kısmının taburcu edildiğini belirterek, 4 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiğini söyledi. 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından toplam 138 artçı deprem meydana geldiğini belirten Kurum, "En büyük tesellimiz bu depremlerde can kaybı olmamasıdır. AFAD ve Kızılay'ımız da vatandaşların gıda ve barınma ihtiyaçlarını yürütüyorlar" dedi.

Sahada hasar tespit çalışmaları başlatıldığını aktaran Kurum, "Hasar tespit  çalışmalarının 2-3 gün içinde tamamlanması planlanıyor. 321 binada hasar tespiti yapıldı, Gölyaka'da 5 bina ve 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı. Cumayeri, Gümüşova merkezde 3 bina ağır hasarlı. Yurtlarımızı inceledik herhangi bir hasar söz konusu değil. Tüm kamu binaları, okullar, hastaneler incelendi. Kısmı, az hasarlı kamu binaları var. Çocuklarımızın güvenliği sağlanmasına müteakip okullarla ilgili süreci Valimiz vatandaşlarımızı da bilgilendirmek suretiyle bu süreci yürütüyor olacak. Vatandaşlarımızın büyük kısmı tedbir nedeniyle dışardalar. Vatandaşlar binaların hasar tespitinin ardından evlerine girmeli" dedi.

"YÜZDE 75'İ DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN"

Deprem çok fazla yapısal hasara yol açmadığını vurgulayan Kurum, sebebini bina stokunun yüzde 75'inin Deprem Yönetmeliği'ne uygun yapılmasından kaynaklandığını söyledi. Kurum ayrıca, akşam itibarıyla şehrin yüzde 95'ine elektrik verileceği bilgisini paylaştı. İçme suyuyla ilgili de birkaç kısmi içme suyu şebekesinde hasar olduğunu ancak suyu kesmeden çalışmaların bu gece itibarıyla bitirilmesinin planlandığını aktardı.

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