Düzce'ye çamur yağdı

Kaynak: İHA
Düzce'ye çamur yağdı
Yapılan toz taşınımı uyarısının ardından Düzce'ye gökten adeta çamur yağdı. Araçların üzeri çamurla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan toz taşınımı uyarısının ardından Düzce'de rüzgar ile birlikte yağmur başladı.

aw190518-01.jpgKent genelinde toz taşınımı sebebi ile park halindeki çok sayıdaki otomobil çamurla kaplandı.

aw190518-02.jpgGece saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışa ilişkin meteorolojiden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde gün boyu toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

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