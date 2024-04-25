Düzce'ye çamur yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan toz taşınımı uyarısının ardından Düzce'de rüzgar ile birlikte yağmur başladı.

Kent genelinde toz taşınımı sebebi ile park halindeki çok sayıdaki otomobil çamurla kaplandı.

Gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışa ilişkin meteorolojiden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde gün boyu toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.