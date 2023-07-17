Düzenli ve sağlıklı uyku kanser kalkanı mı

Uyku uzmanı Prof. Dr. Levent Öztürk: "Ne kadar uyku ihtiyacımız varsa bu uyku ihtiyacımızı almamız gerekiyor. Güçlü bağışıklık sistemi kanser gelişimini önlemede de son derece önemlidir." dedi ve çok önemli bilgiler verdi…

KAYNAK: AA
Düzenli ve sağlıklı uyku kanser kalkanı mı

Prof. Dr. Levent Öztürk, düzenli ve sağlıklı uykunun bağışıklık sistemini geliştirerek kansere karşı güçlendirdiğini açıkladı. Öztürk, AA muhabirine, ölümcül hastalıkların başında yer alan kanserle ilgili farkındalık oluşturmak açısından önemli bir gün olduğunu söyledi. Uyku sağlığının kanser riskini azaltmada önemli bir etki faktörü olduğunu belirten Öztürk, kanser hastalarının tedavi sürecinde sağlıklı uykunun da tedavinin başarılı geçmesine katkı sağladığını belirtti.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için düzenli ve sağlıklı uykunun ön koşul olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:

"Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için uykudan fedakarlık etmemek gerekiyor. Her zaman dediğimiz gibi uykunun pazarlığı olmaz. Ne kadar uyku ihtiyacımız varsa bu uyku ihtiyacımızı almamız gerekiyor. Güçlü bağışıklık sistemi kanser gelişimini önlemede de son derece önemlidir. Bağışıklık sistemi güçlü olduğunda kanser için de en önemli koruyucu perdeyi çekmiş oluyoruz."

Öztürk, uykusuzluk sorunu yaşayanlarda bağışıklık sisteminin zayıfladığını bunun sonucunda vücudun kanserli hücreyle mücadele etmede güçlükler yaşadığına vurgu yaptı. Herkesin ihtiyacı olan uykuyu alması gerektiğini anlatan Öztürk, "Vücudumuzda doğal katil hücreler dediğimiz, kanserleşmeye meyil eden hücreleri bulup onları ortadan kaldıran hücreler bulunuyor. Uykusuzluk işte tam da bu hücrelerin aktivitelerini ve etkinliklerini azaltıyor. Dolayısıyla kansere zemin hazırlıyor." şeklinde konuştu.

Öztürk, son yapılan araştırmaların, erken yatıp erken kalkan bireylerde mide, kolon ve pankreas gibi sindirim yolu kanserlerine yakalanma riskini düşürdüğünü ortaya koyduğunu da dikkat çekti.

AA

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