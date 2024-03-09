Düzenli yiyenin uzun yaşadığı besin listesi ortaya çıktı

Serpil Demir
Düzenli yiyenin uzun yaşadığı besin listesi ortaya çıktı
Beslenme düzeninize lif, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından zengin gıdalar ekleyerek vücudunuzun tüm gereksinimlerini karşılayabilirsiniz. Özellikle sebzeler, bu besin değerleri açısından oldukça zengindir ve günlük diyetinize dâhil etmek, sağlıklı bir yaşam için önemli bir adımdır. Bu sebzeleri salatalarınıza, zeytinyağlı yemeklerinize veya sandviçlerinize ekleyebilirsiniz.

Her sebze kendi içinde farklı sağlık faydaları sunsa da, bazıları yüksek besin değerleriyle öne çıkar. Bu sebzeler, dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeni için gerekli çeşitliliği sağlar ve uzun ve kaliteli bir yaşam sürmenize yardımcı olabilir.

İşte bu besinlerden bazıları:

Pancar: Az kalorili ve besin değeri yüksek bir kök sebze olan pancar, manganez, lif ve folat bakımından zengindir. Ayrıca, vücutta nitrik oksite dönüşen ve kan damarlarını genişleterek önemli sağlık faydaları sağlayan nitratlar açısından da zengindir.

Ispanak: Yeşil yapraklı sebzeler arasında en besleyicilerden biridir. Örneğin, bir fincan (30 gram) çiğ ıspanak, günlük A vitamini ihtiyacının %16’sını ve K vitamininin %120’sini karşılar ve sadece yedi kalori içerir. Ispanak, lutein ve beta-karoten gibi antioksidanlar açısından zengindir ve bu bileşenlerin kanser riskini azaltabileceği gösterilmiştir. Ayrıca, kan basıncını düşürerek kalp sağlığına katkıda bulunabilir.

Brokoli: Brokoli, kanserle mücadelede etkili olduğu gösterilen glukozinolat ve sülforafan içerir. Ayrıca, kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bir fincan çiğ brokoli, günlük potasyum, manganez, folat, C vitamini ve K vitamininin büyük bir kısmını karşılar.

Havuç: Doğada A vitamini bakımından en zengin gıdalardan biridir. Bir bardak (128 gram) havuç, günlük A vitamini ihtiyacının %119’unu karşılar ve beta-karoten açısından zengindir ki bu madde, kanseri önlemeye yardımcı olabilir ve vücut tarafından A vitaminine dönüştürülür. Yapılan araştırmalar, düzenli olarak havuç tüketmenin kolorektal kanser riskini azaltabileceğini ve akciğer kanseri riskini düşürebileceğini göstermektedir. Havuç ayrıca potasyum, C ve K vitaminleri gibi birçok önemli besin maddesi içerir.

Bezelye: Yüksek nişasta içeriğiyle bezelye, yüksek kalori ve karbonhidrat içerir, ancak dengeli tüketildiğinde sağlık açısından faydalıdır. Bezelye, protein, lif ve A, C, K vitaminleri ile B vitaminleri kompleksini içerir. Lif içeriği, sindirim sağlığını destekler ve saponinler gibi anti-kanser bileşikler açısından zengindir. Saponinlerin kanserle mücadelede etkili olabileceği düşünülmektedir, ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Sarımsak: Tarihsel olarak tıbbi amaçlar için kullanılan sarımsak, modern tıpta da kan şekeri ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan allisin içerir. Sarımsak tozu takviyesi, insülin direncini iyileştirebilir ve kolesterol seviyelerini düşürerek kan şekeri kontrolüne katkıda bulunabilir. Allisin ayrıca kanserle mücadelede güçlü özelliklere sahiptir.

Brüksel Lahanası: Turpgiller ailesinden olan Brüksel lahanası, brokoli ile benzer bileşenlere sahiptir. Kaempferol adlı antioksidan, hücre hasarını önleme ve hastalıklara karşı koruma sağlama konusunda özellikle etkilidir. Brüksel lahanası, magnezyum, potasyum, folat ve A, C, K vitaminleri içerir.

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