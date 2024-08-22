Dybala 75 milyon euro'yu elinin tersiyle itti

Roma'da forma giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala, kendisine yapılan büyük teklifi reddetti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Dybala Roma'dan ayrılmayacak.

75 MİLYON EURO'YA RET

Suudi Arabistan'dan Al-Qadsiah, Dybala için yıllık 25 milyon euro'dan toplam 75 milyon euro'luk teklif yaptı.

Ancak tecrübeli yıldız isim bu teklifi reddetti.

''PAZAR GÖRÜŞÜRÜZ''

Dybala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Teşekkürler Roma, Pazar günü görüşürüz'' notunu düştü.

Dybala'nın Roma ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.