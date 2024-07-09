Dyson, 1.000 kişiyi işten çıkaracak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dyson, 1.000 kişiyi işten çıkaracak

Elektrikli süpürge üreticisi Dyson, şu anda 3.500 kişiyi istihdam ettiği İngiltere’de yaklaşık 1.000 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Yenilikçi saç kurutma makineleri, klimalar ve daha fazlasıyla tanınan şirket, işlerindeki incelemenin “giderek daha da sertleşen ve rekabetçi küresel pazarlarla” karşı karşıya kaldıkları bir dönemde gerçekleştiğini söyledi. Şirket tarafından yapılan açıklamada “Hızla büyüdük ve tüm şirketler gibi, geleceğe hazır olduğumuzdan emin olmak için zaman zaman küresel yapılarımızı gözden geçiriyoruz. Bu nedenle, organizasyonumuzda bazı işten çıkarmalar yapacağız” dedi.

Şirketin CEO’su Hanno Kirner ise “Dyson, inovasyon ve değişim hızının giderek arttığı, giderek daha sert ve rekabetçi küresel pazarlarda faaliyet göstermektedir. Her zaman girişimci ve çevik olmamız gerektiğini biliyoruz; bunlar Dyson için yeni olmayan ilkelerdir” diye konuştu.

Şirket, işleri risk altında olan kişilere süreç boyunca destek sağlanacağını söyledi. Bu aşamada küresel işlerin etkilenip etkilenmeyeceği belirsiz. İngiltere’nin, Malmesbury’de bir Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü bulunan Dyson için önemli bir araştırma ve geliştirme merkezi olmaya devam etmesi bekleniyor.

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