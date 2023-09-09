Dzeko attı Bosna Hersek kazandı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Bosna Hersek, sahasında Liechtenstein'la karşı karşıya geldi.
Maça Bosna Hersek golle başladı. Daha 3. dakikada Fenerbahçeli Edin Dzeko attığı golle durumu 1-0 yaptı.
18. dakikada gelişen bir Bosna atağında Luchinger'in kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı.
Liechtenstein, Wolfinger'in 21. dakikadaki golüyle umutlandı. Ancak skoru korumayı bilen Bosna Hersek 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Karşılaşmada Fenerbahçeli Edin Dzeko 90 dakika sahada kalırken Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic ise 77'de oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Bosna Hersek 6 puana yükselirken Liechtenstein ise henüz puanla tanışamadı.