Dzeko Lugano'yu yıktı geçti. Fenerbahçe avantajı kaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dzeko Lugano'yu yıktı geçti. Fenerbahçe avantajı kaptı

Deplasmanda Lugano ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya geldi.

İsviçre’de oynanan kritik mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı.

DZEKO ŞOV YAPTI

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 45+1, 46 ve 67. Dakikalarda Edin Dzeko, 73 dakikada ise Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Lugano’nun golleri ise 4. Dakikada El Wafi, 64. Dakikada Bislimi ve 90+4'te Valenzuela'dan geldi.

RÖVANŞ 30 TEMMUZ'DA

Bu sonuç ile birlikte 30 Temmuz Salı günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi avantajı cebine koydu.

MOURINHO'NUN İLK RESMİ GALİBİYETİ

Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ise ilk resmi maçında ilk galibiyetini aldı.

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