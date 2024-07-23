Dzeko maç sonu itiraf etti

Kaynak: Haber Merkezi
Dzeko maç sonu itiraf etti

Lugano maçında yıldızlaşan Edin Dzeko yedikleri gollerin sebeplerini anlattı.

Fenerbahçe’nin 4-3 galip geldiği Lugano karşısında hat-trick yapan Edin Dzeko açıklamalarda bulundu.

"FARKLI BİR MAÇ OLDU"

Maça istedikleri gibi giremediklerini söyleyen Dzeko, "Sentetik zeminden ötürü farklı bir maç oldu. Maça yavaş başladık ve bir gol yedik. İlk dakikalarda maça tam giremedik. İkinci yarıya başlarken daha güçlüydük. Maalesef yediğimiz 3 gol var ve bu bizim için fazla. Ancak güzel bir sonuç aldığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HARİKA BİR ŞEY"

Dzeko, Mourinho hakkında ise, "Mourinho ile birbirimizi iyi tanıyoruz. 1 ay beraber çalışmıştık. Çok büyük bir karakter kendisi ve onun Fenerbahçe'nin başında olması harika bir şey. Onu iki kelimeyle anlatamam. Kendisinde her şeyden biraz var, büyük bir karakter. Eğlenceli birisi olduğunda gerçekten eğlencelidir ancak sinirliyken de gerçekten sinirli olduğunu görürsünüz'' dedi.

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