E-5 karayolunda kamyonete arkadan çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Pendik Tuzla istikameti E-5 karayolunda meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Mustafa Arslan idaresindeki 34 VDG 23 plakalı kamyonet karayolunda sağ şeritte aracı arızalandığı için durdu.
Erol Gök idaresindeki 34 GSE 464 plakalı motosiklet ise sürüş hakimiyetini kaybetmesi üzerine sağ şeritte duran kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonetin altında sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.