E-5'te sopalı yol verme kavgası

Yol ortasında durdular, yol verme tartışmasına tutuştular. İşte o tartışma bir süre sonra sopalı kavgaya dönüştü.
İstanbul Esenyurt'ta E-5 karayolu yan yolda sürücülerin yol verme kavgası kameraya yansıdı.Sopalı kavga E-5 Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde yaşandı. Hadımköy ayrımında, iki araç sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tİşte o tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü. Araçtan inen 3 şahıs kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ve sürücülerden birinin kaçmasıyla kavga son buldu. Şahıslardan birinin araca sopa ile vurup zarar verdiği anlar kameraya yansıdı