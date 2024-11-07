E-5'te sopalı yol verme kavgası

Kaynak: İHA
E-5'te sopalı yol verme kavgası

İstanbul Esenyurt'ta yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü. Araçların camları kırıldı.

Yol ortasında durdular, yol verme tartışmasına tutuştular. İşte o tartışma bir süre sonra sopalı kavgaya dönüştü.

İstanbul Esenyurt'ta E-5 karayolu yan yolda sürücülerin yol verme kavgası kameraya yansıdı.Sopalı kavga E-5 Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde yaşandı. Hadımköy ayrımında, iki araç sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tİşte o tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü. Araçtan inen 3 şahıs kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ve sürücülerden birinin kaçmasıyla kavga son buldu. Şahıslardan birinin araca sopa ile vurup zarar verdiği anlar kameraya yansıdı

Son Haberler
DGS 2024 ek tercih sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden kontrol edilecek?
DGS 2024 ek tercih sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden kontrol edilecek?
Sinop'da öğrencilere afet ve acil durumlar hakkında eğitim verildi
Sinop'da öğrencilere afet ve acil durumlar hakkında eğitim verildi
Hepsi’nin solisti Gülçin Ergül eleştirilere ateş püskürdü: Acımasız yorumlarınız bir gün sizi de vurur
Hepsi’nin solisti Gülçin Ergül eleştirilere ateş püskürdü: Acımasız yorumlarınız bir gün sizi de vurur
"Allevli Günler" kasım ayı takvimi
"Allevli Günler" kasım ayı takvimi
Sinan Ateş davasında yeni gelişme!
Sinan Ateş davasında yeni gelişme!