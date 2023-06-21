İki aşamalı giriş ayarınızı açtığınızda, e-Devlet Kapısı hesabınıza girişlerinizde iki aşamalı olarak gerçekleşecek güvenlik sürecini tamamlamanız gerekmektedir. Peki, e-Devlet iki aşamalı giriş nedir? e-Devlet iki aşamalı giriş nasıl ayarlanır?

E-DEVLET İKİ AŞAMALI GİRİŞ NEDİR?

e-Devlet Kapısı hesabınıza giriş yaparken şifre adımına ek bir güvenlik adımı eklenerek hesap güvenliğinin artırıldığı giriş yöntemidir.

NASIL AYARLANIR?

e-Devlet Kapısı'nı tarayıcınızdan açtığınızda Şifre ve Güvenlik Ayarlarım sayfasında yer alan “İki Aşamalı Giriş İşlemleri” isimli işlem menüsü aracılığıyla iki aşamalı giriş ayarınızı yönetebilirsiniz.

E-DEVLET İKİ AŞAMALI GİRİŞTE HANGİ YÖNTEMLER İZLENEBİLİR?

İki aşamalı giriş ayarınızı açtığınızda, e-Devlet Kapısı hesabınıza girişlerinizde iki aşamalı olarak gerçekleşecek güvenlik sürecini tamamlamanız gerekmektedir.

İlk olarak, e-Devlet Kapısı giriş sayfasında yer alan e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı giriş yöntemlerinden birini kullanarak giriş işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Ardından, sizin hesabınıza uygun aşağıda listelenen seçeneklerden birisi aracılığıyla güvenlik sürecini tamamlayarak hesabınıza giriş işlemini tamamlamış olacaksınız.

e-Devlet Kapısı hesabınıza kayıtlı mobil cihazınız bulunuyorsa; (Kayıtlı cihaz hakkında bilgiye “Kayıtlı Cihaz Nedir?” kısmında ulaşabilirsiniz.)

Kayıtlı cihazınıza gelecek mobil anlık bildirime onay vererek,

Kayıtlı cihazınızdaki e-Devlet Kapısı mobil uygulamasının giriş sayfasında yer alan “Mobil Onay” isimli işlem menüsünden onay vererek,

Kayıtlı cihazınızdaki e-Devlet Kapısı mobil uygulamasının giriş sayfasında yer alan “Karekod ile Giriş” isimli işlem menüsünden işleme ait karekodu okutarak giriş yapabilirsiniz.

e-Devlet Kapısı hesabınıza kayıtlı mobil cihazınız bulunmuyorsa;

Kimlikle doğrulanmış telefon numaranıza kısa mesaj (SMS) aracılığıyla gelecek doğrulama kodunu girerek giriş yapabilirsiniz.

E-DEVLET KAYITLI CİHAZ NEDİR?

İki aşamalı giriş özelliği açıldıktan sonra ilk kez e-Devlet Kapısı mobil uygulamasına giriş yapmak istediğinizde, giriş yaptığınız cihazı kayıtlı cihazınız olarak kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.