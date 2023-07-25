E-devlet ve UYAP'ı kopyalayıp milyonlarca vatandaşı dolandırdılar

Meriç Gezmen ismiyle gönderilen SMS'lerde 'Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz' denilerek bir bağlantıya tıklamanız isteniyor. Tıkladığınızda ise kişisel bilgileriniz çalınıyor. Bu sefer mesaj iş insanı T.B'ye gönderildi. Hem de küfürlü şekilde...

Meriç Gezmen adı kullanılarak başlayan bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Meriç Gezmen ismiyle gönderilen SMS'lerde 'Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz' denilerek birebir kopyalanmış e-Devlet ve UYAP internet sitelerine yönlendirme yapılıyor. Tıklanıldığında ise kişisel verileriniz ve girdiğiniz bilgiler dolandırıcıların eline geçmiş oluyor.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Geçtiğimiz cuma günü aynı SMS bu sefer küfür şekilde iş insanı T. B.'ye gönderildi. Gönderilen SMS'de, "Sn. O. Çocuğu Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz." denirek www.uyapceza.org internet adresine yönlendirme yapıldı. İş insanı T.B. aldığı SMS karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. SMS'i ve Meriç Gezmen adını araştırdı ve yeni bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu fark etti. T.B. soluğu emniyette aldı ve şikayetçi oldu.

T.B. "SMS küfürlü gelmeseydi ben de bu tuzağa düşebilirdim. Çünkü e-Devlet'i ve UYAP'ı birebir kopyalamıştır. Gerçeğinden ayırt etmek imkansız." dedi.

Meriç Gezmen adıyla birçok vatandaşa SMS gönderildiği öğrenildi. Gezmen adına atılan mesaj tuzağına çok sayıda vatandaşın düştüğü belirtildi. Binlerce insanın mağdur olduğu iddia edildi.