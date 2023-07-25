E-devlet ve UYAP'ı kopyalayıp milyonlarca vatandaşı dolandırdılar

Dolandırıcılar her gün yeni bir yöntemle can yakmaya devam ediyor. Dolandırıcılar gelişen teknoloji ile birlikte farklı farklı yöntemler kullanıyor. Milyonlarca vatandaş kime ve neye güveneceğini şaşırıyor.

E-devlet ve UYAP'ı kopyalayıp milyonlarca vatandaşı dolandırdılar

Meriç Gezmen ismiyle gönderilen SMS'lerde 'Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz' denilerek bir bağlantıya tıklamanız isteniyor. Tıkladığınızda ise kişisel bilgileriniz çalınıyor. Bu sefer mesaj iş insanı T.B'ye gönderildi. Hem de küfürlü şekilde...

Meriç Gezmen adı kullanılarak başlayan bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Meriç Gezmen ismiyle gönderilen SMS'lerde 'Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz' denilerek birebir kopyalanmış e-Devlet ve UYAP internet sitelerine yönlendirme yapılıyor. Tıklanıldığında ise kişisel verileriniz ve girdiğiniz bilgiler dolandırıcıların eline geçmiş oluyor.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Geçtiğimiz cuma günü aynı SMS bu sefer küfür şekilde iş insanı T. B.'ye gönderildi. Gönderilen SMS'de, "Sn. O. Çocuğu Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz." denirek www.uyapceza.org internet adresine yönlendirme yapıldı. İş insanı T.B. aldığı SMS karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. SMS'i ve Meriç Gezmen adını araştırdı ve yeni bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu fark etti. T.B. soluğu emniyette aldı ve şikayetçi oldu.

uyap-2.jpg

T.B. "SMS küfürlü gelmeseydi ben de bu tuzağa düşebilirdim. Çünkü e-Devlet'i ve UYAP'ı birebir kopyalamıştır. Gerçeğinden ayırt etmek imkansız." dedi.

uyap-3.jpg

Meriç Gezmen adıyla birçok vatandaşa SMS gönderildiği öğrenildi. Gezmen adına atılan mesaj tuzağına çok sayıda vatandaşın düştüğü belirtildi. Binlerce insanın mağdur olduğu iddia edildi.

uyap-ic.jpg

İlgili Haberler
On binlerce kişi dolandırıcıların hedefi oldu
Sahte MİT'çi dolandırıcı mahkemede serbest kaldı
Sahte MİT'çi dolandırıcı mahkemede serbest kaldı
CZN Burak’ın dolandırıcılıkla suçladığı babası İsmail Özdemir: Annesinin genlerini almış
Bungalov dolandırıcısından mağdurlara ses kaydı
Öne Çıkanlar
Tevfik Göksu haberinin olmadığını söylese de gazeteci Tolga Şahin fotoğrafları yayınlayanların kim olduğunu belgeleriyle açıklamıştı
Tevfik Göksu haberinin olmadığını söylese de gazeteci Tolga Şahin fotoğrafları yayınlayanların kim olduğunu belgeleriyle açıklamıştı
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Son Haberler
Yapay zeka destekli Bing artık Google Chrome'da Teknoloji - Otomotiv
Yapay zeka destekli Bing artık Google Chrome'da
Linç etmeye kalktılar. Trafikte makas atan otomobilin üzerinde zıpladı Güncel
Linç etmeye kalktılar. Trafikte makas atan otomobilin üzerinde zıpladı
Korkulacak korkular Yazarlar
Korkulacak korkular
İçinde Kuvvacı olmayan savaş!!! Yazarlar
İçinde Kuvvacı olmayan savaş!!!
Yerel siyasetten bıkmış muhalifler Yazarlar
Yerel siyasetten bıkmış muhalifler
BAE’den sukuk yoluyla alınan borç para çare olur mu? Yazarlar
BAE’den sukuk yoluyla alınan borç para çare olur mu?