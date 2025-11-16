SGK Uzmanı Melis Elmen, katıldığı canlı yayında meslek kodu hatalarının yıllar sonra geri dönülmesi zor hak kayıplarına neden olabileceğini duyurdu. Elmen, farklı dönemlerde farklı kodların sisteme girilmiş olabileceğini belirterek özellikle yıpranma hakkı olan mesleklerde bu durumun kritik olduğunu hatırlattı.

Elmen “Basın, gemi, madencilik gibi alanlarda çalışıyorsanız yıpranma hakkınız vardır. Ancak siz satış müdürü olduğunuz halde sistemde çaycı olarak görünüyorsanız bu çok ciddi bir problemdir.” ifadelerini kullandı. Çalışanların kendi SGK dökümlerini düzenli aralıklarla e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatan Elmen, yanlış kodun emeklilik hesaplarını altüst ettiğini söyleyerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meslek kodundaki hata, çalışanların kendi hesapladığı emeklilik yaşının SGK’nın hesaplamasıyla aynı olmamasına neden olabildiğini ifade eden Elmen yaşanabilecek sıkıntıları şöyle sıraladı:

- Bu durumda kişi Daha geç emekli olabiliyor,

- Primleri daha düşük değerlendirilebiliyor,

- Yıpranma hakkı olan bir meslekte çalışmasına rağmen bu haktan yararlanamayabiliyor.

Elmen bu tür durumlarda çalışanların işverenle iletişime geçerek kodun düzeltilmesini talep edebileceğini de belirtti.

MESLEK KODU NE İŞE YARAR?

Meslek kodları, SGK’nın çalışanlarla ilgili veri tabanını güncel tutmasını sağlayan rakamlardan oluşuyor. Bu kodlar sayesinde kurum Meslekleri doğru tanımlar, İş güvenliği ve çalışma koşullarına dair istatistik oluşturur, Prim oranlarını meslek riskine göre belirler, Emeklilik hesaplamasını yapar.